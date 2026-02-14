春の味わい。東京ミッドタウン日比谷のカフェに期間限定のかき氷＆ドリンクが登場
東京ミッドタウン日比谷1Fにあるカフェラウンジ「LEXUS MEETS…」では2月20日より、期間限定メニュー「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」と「MORIZO SPECIAL いちごみるく」を販売します。
■さくらの香りとミルクの甘みが楽しめるふわふわかき氷
「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」（1,500円）は、ふわふわの氷と、素材そのものを感じられるこだわりのシロップが特徴の、愛知県蒲郡（がまごおり）の甘味処「秀月堂」が監修するかき氷。
さくらの香りとミルクの甘みに、塩漬けされたさくらの塩味がアクセントとなっています。
「MORIZO SPECIAL いちごみるく」（1,500円）は、モリゾウこと会長の豊田章男氏が愛飲する、季節のフルーツを贅沢に取り入れたこだわりのドリンク。旬を迎えたいちご本来の甘さとミルクが優しく混ざり合った一杯となっています。
■商品概要
商品名：秀月堂監修 かき氷 さくらミルク
価格：1,500円
商品名：MORIZO SPECIAL いちごみるく
価格：1,500円
販売開始日：2026年2月20日
（フォルサ）