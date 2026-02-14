【PAUL & JOE BEAUTE】サクラ色の美容液プライマー他、「2026 SAKURA COLLECTION」を発売

「PAUL & JOE BEAUTE（ポール ＆ ジョー ボーテ）」は2月1日、「2026 SAKURA COLLECTION」を発売しました。

■2026 SAKURA COLLECTION

ー 桜 、幸せのはじまり ー

柔らかな光を感じて

サクラがぷくりと目を覚まし

甘く春色で染めていく。

ピュアな輝きに出会って

新しいワタシが動き出す。

優しく、眩しく、麗しく。

春をひとひら

サクラ コレクション。

◇「ポール & ジョー スパークリング プライマー S」

肌にサクラの花びらが舞う。輝く表情を演出する、サクラ色の美容液プライマー

⚫︎きらきらと舞う、儚くも美しいサクラの花びらを閉じ込めたような美容液プライマー。サクラのようにやわらかい、ほんのりとした血色感を与えます。

⚫︎乾燥が気になる季節でも、みずみずしい潤いを感じる透明感のある肌に整える※1 とともに、配合しているパールが動くたびに表情を変えながらちらちらと輝いて、溢れる笑顔に美しいサクラの光を纏わせます。お顔はもちろんデコルテなどになじませて、サクラの光を仕込むのもおすすめです。

⚫︎みずみずしいうるおいを与えるオレンジフラワー水※2 や、3種のヒアルロン酸※3 などの保湿成分を配合した、もっちりとコクのあるモイスチュアジェルベース。トリートメント効果を持ったジェルがみずみずしくのび広がり、うるおいを閉じ込めた均一な膜を肌上に形成。ハリ感とみずみずしいうるおいを与えます。

⚫︎透明感のある均一な化粧膜が肌を覆うことで、パールの輝きがより際立ち、艶やかな肌を演出。後からつけるファンデーションのノリも一段と高めます。

※1 メイク効果

果春の訪れを告げる、やわらかなサクラの香り

SAKURA COLLECTION共通の、やわらかく凛としたサクラの香り。咲きはじめはみずみずしく、散り際は華やか……そんな儚くも美しいサクラをイメージした香りが心地よく包みこみます。

色調

※（ ）はパール色

＜配合美容成分＞

保湿成分：※2オレンジフラワー水（オレンジ花水）、白百合エキス（マドンナリリー根エキス）、※3アセチルヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）、※3加水分解ヒアルロン酸、※3ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na） / エモリエント成分：ホホバオイル（ホホバ種子油）

※（ ）は化粧品全成分表示名称です。

◇「ポール & ジョー シマリング アイカラー」

儚くも甘美なサクラの色彩を目もとに纏う限定アイカラー

繊細な艶めき×洗練カラーが織りなす美しい色艶のヴェールをひと塗りで纏わせるアイカラーに、春色のまなざしを演出する限定サクラカラーが登場。

水面にたゆたうサクラの花びらで出来た花筏（はないかだ）の儚さをイメージした001「フローラル ラフト」と、満開のサクラが春風になびき幻想的に重なり合う002「ブリーズ プランタニエール」の2色が揃い、様々な表情を持つサクラの美しい色彩で目もとを彩ります。

艶めきも、彩りも。重ねてもくすむことなく、隙のない美しさをキープ

⚫︎色やパールの輝きをより際立たせる、透明感のあるシマリングベースを採用。配合したパールが均一かつ高密度に並び、肌にとけこむ繊細な艶めきを生み出します。また、シアーな発色で重ねづけしてもくすみにくく、好みのままにレイヤードすることが可能。重ねるほどに深みが増す光と色のグラデーションをテクニックレスで楽しめます。

⚫︎しっとりとした質感ながら、心地よくなめらかにのび広がり肌にぴたっと密着。ムラなくアイホールにとけこんでしなやかな化粧膜を形成し、ヨレや崩れを防いで、時間が経っても隙のない美しさをキープします。

春の訪れを告げる、やわらかなサクラの香り

SAKURA COLLECTION共通の、やわらかく凛としたサクラの香り。咲きはじめはみずみずしく、散り際は華やか…そんな儚くも美しいサクラをイメージした香りが心地よく包みこみます。

色調

001「フローラル ラフト」※英語で「花筏」儚く美しいサクラピンク（シルバー、レッド、ブルー）

002「ブリーズ プランタニエール」※仏語で「春風」穏やかなサクラコーラル（ゴールド、シルバー、レッド）

※（ ）はパール色

＜配合美容成分＞

保湿成分：ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na） / エモリエント成分：ホホバオイル（ホホバ種子油）、リンデンエキス（セイヨウシナノキ花/葉エキス）

※（ ）は化粧品全成分表示名称です

◇「ポール & ジョー ハンドケアクリーム リミテッド」

やわらかなサクラの香りで包みこみ、なめらかな手肌に整えるハンドクリーム

⚫︎心地よいうるおい感と香りで指先まで包みこみ、なめらかな手肌に整えるハンドクリームの限定品。使うたび、甘美なサクラが香り、この時期だけの幸福感をもたらします。

⚫︎さらりと肌になじみます。肌表面にさらさらの化粧膜を形成するため、べたつきのない、軽やかで心地の良い仕上がりです。

⚫︎セラミド※1 やアルゲポリサッカライド※2 などの保湿成分やエモリエント効果のあるホホバオイル※3 を配合。素早く浸透※4 してしっとりとしたうるおいを与え、ふっくらとしたやわらかさのある手肌に整えます。また水分の蒸散を防いでうるおい感が持続します。

※4 角層まで

002 やわらかく凛としたサクラの香り

SAKURA COLLECTION共通の香り。咲きはじめはみずみずしく、散り際は華やか……そんな儚くも美しいサクラをイメージした心地よい香りです。

＜配合美容成分＞

保湿成分：オレンジフラワー水（オレンジ花水）、白百合エキス（マドンナリリー根エキス）、※1セラミド（セラミドNG）、※2アルゲポリサッカライド（スイゼンジノリ多糖体）、サンゴ草エキス（アッケシソウエキス）エモリエント成分：※3ホホバオイル（ホホバ種子油）

※（ ）は化粧品全成分表示名称です

◇「ポール & ジョー リフレッシング ミスト」

身体いっぱいに春を感じ、心地よくうるおいを纏う。全身用ミストに限定のサクラの香りが登場

⚫︎お気に入りの香りを楽しみながら心地よくうるおいを与えるミストタイプの全身用化粧水「リフレッシング ミスト」に、春の訪れを全身で感じるサクラの香りが限定で登場。きめ細かなミストに包まれて身体いっぱいに心地よい香りとみずみずしいうるおいを纏って。

⚫︎ミストならではのやわらかな香り立ちで、ドレスアップの仕上げに、リフレッシュに。香りも、気持ちも、軽やかに心地よく楽しめます。

⚫︎保湿成分配合のミストが心地よい肌当たりで全身を包みこみ、みずみずしいうるおいを与えます。微細にしたホホバオイル※1 や香料を水系ベースに分散しており、うるおいを感じながらもべたつくことなく、肌なじみの良いさっぱりとした使用感に。崩れの原因となる成分を極力少なくしているため、メイクの上からも使えます。

002 やわらかく凛としたサクラの香り

SAKURA COLLECTION共通の香り。咲きはじめはみずみずしく、散り際は華やか……そんな儚くも美しいサクラをイメージした心地よい香りです。

＜配合美容成分＞

保湿成分：オレンジフラワー水（オレンジ花水）、白百合エキス（マドンナリリー根エキス）、ダイズ種子エキス、コーヒー種子エキス、ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na）エモリエント成分：※1ホホバオイル（ホホバ種子油）

※（ ）は化粧品全成分表示名称です

■商品概要

2026年2月1日発売

・「ポール & ジョー スパークリング プライマー S」15ml 1色 2,200円 限定品

・「ポール & ジョー シマリング アイカラー」8g 全2色 2,970円 限定品

・「ポール & ジョー ハンドケアクリーム リミテッド」40g 1種 1,980円 限定品

・「ポール & ジョー リフレッシング ミスト」80ml 1種 3,850円 限定品

（エボル）