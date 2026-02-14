「便潜血陽性」の放置は死亡率が4倍に？ 『大腸がん』を早期発見・予防する「大腸内視鏡検査」の重要性

健康診断で「便潜血陽性」と言われると、誰もが不安を感じるものです。一方で、「痔のせいだろうから大丈夫」と自己判断してしまう人も少なくありません。そこで、便潜血検査の正しい意味と、陽性となった際に大腸内視鏡検査を受けるべき理由について、医師の森田先生（辻仲つくば胃と大腸内視鏡・肛門外科）に話を聞きました。

※2025年10月取材。

監修医師：

森田 洋平（辻仲つくば胃と大腸内視鏡・肛門外科）

杏林大学卒業後、東京北社会保険病院（現・東京北医療センター）で初期臨床研修、筑波メディカルセンター病院で外科研修、埼玉医科大学国際医療センターで消化器外科フェロー。その後、消化器内視鏡、肛門外科を専門とし辻仲病院柏の葉などで経験を積み、辻仲つくば胃と大腸内視鏡・肛門外科 院長に就任。勤務の傍ら、聖路加国際大学公衆衛生大学院で研究をおこないMaster of Public Health（MPH）を取得。日本消化器内視鏡学会専門医。

便潜血検査の基本を医師が解説！

編集部

便潜血検査とは、どのような検査なのでしょうか？

森田先生

便潜血検査は、便の中にごく微量の血液が混じっていないかを調べる検査です。主に大腸がんやポリープなどからの出血を検知する目的でおこなわれ、健康診断でも広く用いられています。

編集部

どうして「ごく微量の血液」がわかるのですか？

森田先生

一般的に使われている免疫学的便潜血検査（FIT）は、人間の血液成分（ヘモグロビン）に反応する仕組みで、目視などで血液の有無を確認しているわけではないからです。食事の影響を受けずに、消化管からのごくわずかな出血を検出できます。

編集部

陽性と出たら「大腸がん」ということでしょうか？

森田先生

いいえ、陽性＝がんではありません。痔や炎症などの良性疾患でも陽性になることがあります。ただし、「どうせ痔だろう」と放置するのは非常に危険です。実際、「痔がある」と思っている人と「痔がない」と思っている人で、大腸がんの発見率に差はなかったという報告もあります。

編集部

陰性だった場合は、安心してよいのでしょうか？

森田先生

陰性でも安心はできません。たとえば大腸の奥に病変があると、便が軟らかいため出血せず、便潜血検査が陰性のまま進行してしまうことがあります。検査の目的は出血そのものを探すことではなく、「がんのリスクが高い人を見つけること」にあります。陰性であってもがんのリスクがゼロということではないため、40歳を超えたら一度は大腸内視鏡検査（大腸カメラ）を受けておくとよいでしょう。

便潜血陽性後に大腸内視鏡検査が必要な理由

編集部

なぜ、陽性の場合に大腸内視鏡検査が必要なのですか？

森田先生

便潜血検査はあくまでスクリーニングだからです。どこで出血しているのか、痔なのかポリープなのか、それともがんなのかを正確に判断するには、大腸内視鏡で直接粘膜を観察する必要があります。実際に、「便潜血検査の後に内視鏡検査をすることで大腸がんの死亡率が減らせる」という研究結果も出ています。

編集部

大腸内視鏡検査について教えてください。

森田先生

肛門からスコープを挿入して大腸の粘膜を詳細に観察する検査です。早期がんやポリープを発見できるだけでなく、これらが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。つまり、大腸がんの「早期発見」だけでなく「予防」までできる大変優れた検査といえます。

編集部

便潜血陽性を放置すると、どんなリスクがありますか？

森田先生

ポリープが切除できないまま大腸がんになってしまう危険性や、発見が遅れてがんが進行してしまうリスクがあります。実際に、便潜血陽性を放置した人が後に大腸がんと診断された場合、そうでない人に比べて死亡率が約4倍上がるというデータもあります。早い段階で内視鏡検査を受けることが、自分の命を守ることにつながるのです。

編集部

「痔だから陽性になるのは当たり前」という意見もよく聞きます。

森田先生

そのような理由で精密検査を先延ばしにしてしまう人も多くいます。しかし、痔がある人でも痔がない人と同じ割合で大腸がんが見つかっているため、安心はできません。肛門科と内視鏡科が併設されている施設を受診すれば、両方一度に相談できます。

痛そう、つらそう… それでも検査を受けることの意義

編集部

実際に、便潜血陽性を放置してしまう人も多いようです。

森田先生

「陽性は痔のせいだろうから大丈夫」とか「ほかに症状がないから」と放置しておくのは非常に危険です。便潜血検査、大腸内視鏡検査の目的は「痔を見つけること」ではなく、「大腸がんがないと確認すること」です。精密検査を避けることは、命を縮める選択になりかねません。

編集部

検査自体が怖い、痛そうという声もあります。

森田先生

今の大腸内視鏡検査は、鎮静剤や鎮痛剤を併用し、眠ったまま苦痛なく受けられるケースがほとんどです。鎮静剤は保険で認められているから安心ですし、使用するスコープも細く改良されており、検査時間は短縮しています。不安な気持ちになるのもわかりますが、自分や家族のために、まずは一度受けてもらえたらと思います。

編集部

検査後に気をつけることはありますか？

森田先生

鎮静剤を使った場合、しばらくは安静にしてもらい、自動車や自転車の運転を避けてもらっています。鎮静剤を使っていないケースは特に制限はありません。ただし、ポリープ切除をおこなった際は、出血予防のために数日間は激しい運動や飲酒を控えるよう伝えています。検査後、一時的に腹部膨満感や軽い腹痛が発生することもありますが、多くの場合数時間で治まります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

森田先生

便潜血検査を含む大腸がん検診は、子宮頸（けい）がん検診と並び、国内外の公衆衛生ガイドラインにおいて「最も推奨度の高いがん検診（Grade A）」に位置づけられています。これは大腸がんによる死亡率を有意に減少させることを示す、大腸がん検診プログラムの科学的エビデンスが、多数報告されているためです。こうした「死亡率を下げることが科学的に示されている検診」は、医療の中でもごく限られた存在です。大腸がん検診は「便潜血検査を実施し、陽性の場合には必ず大腸内視鏡検査をおこなう」という二段階構造で設計されています。便潜血検査で陽性となったら放置せずに、必ず大腸内視鏡検査を受ける。これが世界的にも推奨されている「命を守る行動」です。

編集部まとめ

便潜血検査は「がんを診断する検査」ではなく、「がんの可能性がある人を見つけるための検査」です。陽性だからといってすぐにがんになるとは限りませんが、放置すればがんの重症化リスクが高まります。「痔の出血だと思う」「症状がないから大丈夫」と安心せずに、一度大腸内視鏡検査を受けることをおすすめします。

