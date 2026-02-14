苦手な相手との食事。気疲れしないためには、どこに座ればいい？
どうしても心がついてこない日、ありませんか？
仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。
この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。
正面に座るのをやめる
2人で話すとき、何気なく正面に座っていませんか？
人は対面すると緊張しやすい特徴があります。緊張が続くほど「気」は消耗しやすくなります。
可能であれば、90度や斜めの位置、あるいは横並びに座ってみてください。正面を外すだけで、胸や肩の力が抜け、呼吸が深まりやすくなります。
これはカウンセリングでも用いられる手法です。胸の中央あたりにある胆中（だんちゅう）というツボは「気」の要所。正面から向き合ってここを緊張させると、胸まわりが硬くなって呼吸が浅くなり、「気」をムダに使いやすくなります。だからこそ、正面を避ける座り方だとラクに感じられます。
どうしても正面になってしまう時は、どうする？
どうしても相手が真正面になってしまうシチュエーションでは、
・資料やノートを胸元に持つ
・テーブルの上で両手を軽く重ねる
・薄いストールで胸元を覆う
など、胸の正面をやさしく守る工夫も役に立ちます。
気が合わない相手と向き合う場面でも有効な方法です。
気疲れしない座り方、ぜひ覚えておいてください。
（本記事は、『メンタル養生』から一部抜粋・編集したものです。）