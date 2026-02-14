どうしても心がついてこない日、ありませんか？

仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。

この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。

正面に座るのをやめる

2人で話すとき、何気なく正面に座っていませんか？

人は対面すると緊張しやすい特徴があります。緊張が続くほど「気」は消耗しやすくなります。

可能であれば、90度や斜めの位置、あるいは横並びに座ってみてください。正面を外すだけで、胸や肩の力が抜け、呼吸が深まりやすくなります。

これはカウンセリングでも用いられる手法です。胸の中央あたりにある胆中（だんちゅう）というツボは「気」の要所。正面から向き合ってここを緊張させると、胸まわりが硬くなって呼吸が浅くなり、「気」をムダに使いやすくなります。だからこそ、正面を避ける座り方だとラクに感じられます。

どうしても正面になってしまう時は、どうする？

どうしても相手が真正面になってしまうシチュエーションでは、

・資料やノートを胸元に持つ

・テーブルの上で両手を軽く重ねる

・薄いストールで胸元を覆う

など、胸の正面をやさしく守る工夫も役に立ちます。

気が合わない相手と向き合う場面でも有効な方法です。

気疲れしない座り方、ぜひ覚えておいてください。

（本記事は、『メンタル養生』から一部抜粋・編集したものです。）