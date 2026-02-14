高須克弥氏、不動産投資での借金明かす 総売上も告白「お金は旅に出すと増えて帰ってくる」
美容医療の第一人者として知られる高須克弥氏（81）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。不動産投資での借金の額を明かした。
【写真あり】全身がん公表の高須氏が報告書を添えて「まいったな、こりゃ」
バブルの時、土地の値段が上がって不動産投資が流行。銀行は稼いでいる人に融資の話を持ってきたという。高須氏は「100億円くらいの借金ができた」そう。
その後、美容整形で自ら実験台となり、自身に500回以上の施術をして広告塔になって売り上げを伸ばした。借金はわずか10年で完済したという。
総売上にも言及。「5000億円以上は稼いでいるんじゃないか」と話した。お金への持論も明かし「お金は旅に出すと増えて帰ってくる」と語った。
