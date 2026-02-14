その強さが説明できない。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月13日の第1試合。今シーズンMVPの筆頭候補として独走を続けるEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、暴力的なまでの剛腕を見せつけた。

【映像】ドラのシャンポン待ちを容赦なくツモる永井

東3局、永井は2万100点持ちのラス目という状況。浮上のきっかけを掴みたい場面で、配牌には自風の南が対子、ドラの六万が1枚。第1ツモでピンズの1メンツを完成させると、3巡目には發が対子になり、じわりと戦う形が整っていく。

局面が劇的に動いたのは7巡目だった。親番のTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が西を暗カン。すると、永井の手中にあった四万が新ドラとなり、一気に打点が跳ね上がる。さらに同巡、永井は自力でドラの六万を引き寄せてドラ3に。勢いは止まらず、翌8巡目には新ドラとなった四万をも引き入れ、ついにドラ4へと手牌が膨れ上がった。

9巡目、永井は役牌の發をポンしてテンパイを入れる。待ちはカンドラの四万と、ドラの六万という、あまりにも贅沢なドラ同士のシャンポン待ち。この「ドラ爆弾」が爆発するのに時間はかからなかった。10巡目、堂々とドラの六万をツモりあげ、發・ドラ5の跳満・1万2000点を奪い去った。

実況の小林未沙は「ツモったー！マジかー！これが個人1位の力か！？」と絶叫し、解説の朝倉康心（最高位戦）も「ひやー！」と言葉を失う衝撃の展開。あまりにも都合よく重なるドラと、それを逃さず成就させる永井の爆発力に、視聴者からは「バケモンｗ」「もうめちゃくちゃなツモ」「永井無双」「なんじゃそりゃｗ」と呆然としたコメントが殺到した。

ラス目から一撃で戦況をひっくり返した永井。その剛腕ぶりに対し、ファンからは「強すぎるｗ」「どこまで引き強いねん」「これが猛将」と、その圧倒的な力を称える声が鳴り止まなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

