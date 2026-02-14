◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子(大会8日目/現地13日）

スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が13日、スロープスタイルの練習を行いインタビューに応じました。

ビッグエア決勝から4日が経ち、かなり疲れも取れ、いいコンディションでスロープスタイルを迎えることができたという村瀬選手。この日は、「合わせられるところを合わせ、体を優先に休ませた。滑りはいい感じ」と手応えを見せます。

ワールドカップなどと比較しても規模の大きい会場に対して「見た目の恐怖はありつつも、入ってみればいけそうだなと」と自信をのぞかせます。

村瀬選手は、「スロープスタイルでスノーボードの良さ、いろいろな表現が出せると思っている。それを出すために、日本の皆さんや海外の皆さんに見せるために私はここに立っているので、それを表現できるように大会に挑んで、金メダルを取って日本に帰りたいです」と力強く意気込みました。

また、ビッグエアでの金メダルの反響を尋ねられると、「オリンピックというのはすごいことなんだなと思います。見てくれる方が今までとは全然違うので。4年前の銅メダルを獲得したときよりも金の方が反響が大きくて。あのとき悔しい思いをしたので、今回金メダルを取って自分が思っていることが叶った。もっとビッグエアを広めたいですし、スロープスタイルも金メダルを獲得したいなと思います」と語ります。

金メダル獲得はSNSでの反響も大きかったという村瀬選手は、「インスタグラムのフォロワーさんも増えました。いろいろなSNSで何件来ているかわからないくらい増えたし、いろんなコメントやメッセージをいただきました。ゆっくり読みます」と笑顔を見せました。