¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿à´°Á´ÆóÅáÎ®á¤Ç¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î¡Ö´°Á´ÂÎ¡×¤È¤Ê¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï£¶·î¤ËÅê¼êÉüµ¢¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤³«Âó¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¡ÊÌ¤³«Âó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Ï¼ê½ÑÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ª¥Õ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Î´üÂÔ¤ò¡¢Èà¼«¿È¤Î´üÂÔ¤Ï¤¤Ã¤È¾å²ó¤ë¡£Èà¼«¿È¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡£¿ô»ú¤äÀ®ÀÓ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤Ëµ¬Î§¤Î¤¢¤ëÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËºÇ¹â¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤À¤è¡×
¡¡´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÍâÇ¯¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢µå¼ï¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½àÈ÷¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿º£Ç¯¡¢²¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥â¡¼¥É¤Î»þ¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡ØÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ø¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¡Ù¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢ÅêÂÇÎ¾Êý¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç½é¤Î¡Ö´°Á´¡×ÆóÅáÎ®¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÅêÂÇ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤¬¡¢£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤¬Åê¼ê¤ÎÄ´À°¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤ÄÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ç½½Ê¬¤ÊÄ´À°»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¸þ¤³¤¦¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢·×²è¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£Æ±¤¸Êý¿Ë¤Ç¿Ê¤á¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®Á°¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ì¤ë¤«¡¢¹çÎ®»þ´ü¼¡Âè¤À¤Í¡£Èà¼«¿È¤â¤Þ¤ÀÆüÄø¤ò·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¡×
¡¡£×£Â£Ã¤ÇÂçÃ«¤¬¡ÖÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇÁ±¤«¡£Èà¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤¬£×£Â£Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ±»þ¤ËÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤âÉ¬Í×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¿Í¡¹¤ÏÈà¤ò¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤ÏÃ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÏÂç¼ê½Ñ¤ò£²²ó¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×