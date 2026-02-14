取材現場で準備万端な“相棒”を見た大谷は…

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。多くの報道陣もキャンプ地に集結し、練習後には囲み取材に対応した。駆けつけた大谷が“野球トーク”を開始する直前、ブースでは微笑ましい光景が生まれていた。

国内外から集まった数多くの報道陣が待ち構える中、練習を終えた大谷が登場。山本由伸投手らに“イタズラ”を仕掛ける際に見せる悪ガキ感たっぷりの雰囲気を醸し出しながら、指定された場所に立った大谷は、二ヤリと笑みを浮かべ、何か言いたげな表情を見せた。

その視線の先にいたのは通訳を務めるウィル・アイアトン氏。取材の準備ができた大谷の姿を確認すると、アイアトン氏は「お待たせしました」と報道陣に声をかけた。

すると大谷は、アイアトン通訳に向けて「やる気が、やる気がすごいね」と一言。大谷の投げかけにアイアトン氏が「はっはっはっは」と笑い声をあげると、周囲に笑顔が広がった。和やかなムードで始まった取材で、大谷はドジャース3年目シーズンへの意気込みを語り始めた。（Full-Count編集部）