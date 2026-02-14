「もう冬服飽きた！」→ それなら【ユニクロ】へ！ 今から着られる「春色セーター」

冬服にマンネリを感じ始めるこの時期は「春物を取り入れたいけれど、まだ寒さも気になる……」という人も多いはず。そんな今の気分にちょうどいいのが、【ユニクロ】の「春色セーター」です。重ね着次第で今から春先まで使えるので、ワードローブの更新に取り入れやすい一枚。冬服に飽きた今こそ、さりげなく春を感じさせるアイテムでコーデの鮮度を高めて。

季節の切り替えにぴったりなポロセーター

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\3,990（税込）

ポロ襟デザインが程よいきちんと感を演出するセーター。ボーダー柄でも配色が落ち着いているため、カジュアルに寄りすぎず、大人のデイリーコーデに取り入れやすいのがポイント。ジャケットやカーディガンからチラリと覗かせて、コーデのさりげないアクセントとしても◎ コンパクトな丈感なのでスタイルアップも狙えそうです。

軽やかに大人女性の着こなしをアップデート

同じアイテムの無地も3色展開しているので、肌寒い時期はスナップのようなレイヤードもお手本にしてみて。インフルエンサーの@shocogram__さんが「既に話題沸騰」と紹介しているように、これからさらに注目度が高まりそう！

