「うるさいから、やめて」妻の鼻歌さえ拒絶。「何かあったの？」「察してよ」不器用な夫が抱えていた『本音』は

友人A子から聞いた、夫の“神経を疑う行動”に振り回された数日の体験談です。理解できない言動に悩みながらも、最後に見えた本心が夫婦の関係を変えていくエピソードです。

突然の「それ、普通じゃないよね？」

ある夜、私は夕食を作りながら鼻歌を歌っていました。



仕事で疲れた気持ちを少しでも軽くしたかったのです。



しかし夫は帰ってくるなり、玄関で靴を脱ぎながら呆れたように言いました。

「それ、普通じゃないよね？ 帰ってきて疲れてるのに、家がうるさいと余計しんどいからやめて」

今思えば、その時の夫の顔はひどく土気色で、余裕がなかったのかもしれません。でも当時の私は思わず固まりました。



私なりに気分を整えていたつもりでしたが、夫には“騒音”に聞こえていたらしいのです。



その言葉が胸に刺さり、箸を並べながら手が震えました。



「そんな言い方しなくてもいいのに……」と落ち込み、夕食の味付けさえ分からなくなるほどでした。

理解できない行動の連続

翌朝も不穏な空気は続きました。

私は洗濯物を畳みながら、「今日忙しい？」と聞いただけなのに、夫は「質問多いと疲れる」と眉をひそめました。

そんなふうに言われるなんて思ってもおらず、心がひゅっと冷えました。

さらにその晩、「今日は外で食べてくる」と言うので、私は「何かあった？」と聞いたのですが、返ってきたのは「察してよ」

私は言葉を失いました。察してほしいなら言ってほしい。お願いだから説明してほしい。

そう思っても、夫は眉間にしわを寄せるだけでした。

「なんでそんなに冷たいの……？」話しかけるたびに心がすり減り、胸の奥がじんわり痛みました。自分の存在を否定されているような、暗いトンネルの中にいる気分でした。