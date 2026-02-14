◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。滑り終え、「今も幻かなと思っている。本当にうれしい気持ちです」と振り返った。

１９年から佐藤を指導する日下匡力（ただお）コーチは、まな弟子のメダル獲得に歓喜と驚きの感情が入り交じった。佐藤の演技後はラウンジにおり、ＳＰ上位３人にミスが重なったのを見て「だんだん開いた口が塞がらなくなってきた。結果が出た時に、え？って思って声が出なかった」と舞い込んだ朗報に一瞬戸惑い。直後には大声を上げ、取材対応時には声がかれていた。

団体の表彰式では表彰台の表面により、スケート靴の刃こぼれも起きた。佐藤だけでなく、日本勢の靴をメンテナンスした日下氏。個人戦を前に大きな困難に直面したが、献身的なサポートでメダル獲得に貢献。「研磨してるの僕ですよ。当たり前じゃないですか。僕がいるから安心感しかないですもんね」と冗談めかしたが、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とのダブル表彰台につながったのは、日下コーチの技術があってのことだ。

佐藤は技術だけでなく、人間性も素晴らしいと語る。「あの子は不平不満を言わない。練習に対しても、もちろん物に対しても」と絶賛する。今季序盤に右足首骨挫傷を負った際も弱音は吐かなかったという。メダルが決まって直接会えたのは表彰式後だったが、恒例の熱いハグで活躍をたたえた。これからも師弟、二人三脚で世界の頂点を目指していく。