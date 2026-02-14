『仮面ライダーアインズ』メイキングが22日に配信 天翔天音の変身シーンの舞台裏 父・藤岡弘、の教えとは
新ヒーロー誕生にわいた東映特撮ファンクラブ（TTFC）配信の『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』。松本麗世（九堂りんね／仮面ライダーマジェード役）を始めとするキャストへの坂本浩一監督の熱い演出によって本編が生み出されていることがわかるメイキングが22日に配信となる。
【写真】父・藤岡弘、の面影も 仮面ライダーアインズでマスクオフした天翔天音
「仮面ライダーアインズ」へと変身を遂げる三日月ナユタを演じる天翔天音はもちろん、それを間近で見届けるキャスト、そして坂本監督ほかスタッフ。その誰もが歴史に残る変身シーンであることを実感し、緊張感にあふれた撮影現場は最大の見どころ。このメイキング映像は、新ヒーロー誕生の瞬間を記録したといっても過言ではない。
日本はもちろん、ハリウッドでも活躍する坂本監督さえ、かつてないほど興奮していることが分かる『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の撮影現場。「ガールズリミックス」シリーズ全てを手掛けてきた坂本監督ならではの本作に対する情熱が伝わってくる。シリーズ第2弾『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』以降の3作を、主演としてキャスト陣を引っ張ってきている松本も監督の熱量に、熱い芝居で応える。「仮面ライダー」シリーズの大先輩・藤田瞳子（小沢澄子役）と共演する西ロンドン大学シーンの舞台裏も公開となる。
“新時代の仮面ライダー1号”とも言うべき「仮面ライダーアインズ」。誰もが歴史に残る変身シーンであることを実感し、緊張感にあふれていた舞台裏を記録。坂本監督、福沢博文アクション監督、安川桃香（仮面ライダーアインズ スーツアクター）の変身ポーズ指導、さらには天翔の父のアドバイス。その全てを受け止めて、完成した「仮面ライダーアインズ」変身シーンの撮影舞台裏は、本編に劣らぬ興奮が待っている。
「仮面ライダーアインズ」のスーツアクターは、シリーズ第1弾『仮面ライダージャンヌ＆仮面ライダーアギレラ withガールズリミックス』にも参加していたB.O.S-Entertainmentアクション部所属の安川。ヒーローならではの力強いアクション、女性ならではの華麗な動き、そして仮面ライダー1号にも通じる存在感。“新時代の仮面ライダー1号”を見事に体現した安川の貴重な撮影現場インタビューも公開となる。
ガールズリミックスと敵対するのも女性なのが「ガールズリミックス」シリーズ。今回は悪の女性仮面ライダーたちが登場して物語を盛り上げる。本作から出演している「仮面ライダーミューズ」に変身する胡桃玲菜役の福田ルミカ、「仮面ライダーメイジ（ハンドレッド）」に変身するカーラ役の榎本遥菜、「ライドプレイヤー（ハンドレッド）」に変身するアンガ役の内藤好美もメイキングに登場。劇中の険しい表情とは違った素敵な笑顔の撮影現場インタビューとなる。それぞれの変身ポーズのこだわりも必聴だ。
登場シーンはわずかでも、それぞれが自分のキャラクターの背景をいまも大事に温め続けていることが分かる舞台裏。滝裕可里が『仮面ライダービルド』を思い出して語ったこと、小宮有紗が『特命戦隊ゴーバスターズ』に思いを寄せていることなど、キャストそれぞれから貴重なコメントも。さらに天翔と松本がアインズのマスクを間近にして気付いたあることとは？ちょっと癒やされるカワイイ会話も捉えている。「アインズ」変身を果たした天翔天音のクランクアップインタビューも収録。その最後のスペシャル映像まで必見だ。
