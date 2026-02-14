氷に覆われた海に男性3人が転落…ロープで引き上げ決死の救出劇　凍った湖に男性落下…訓練中の隊員がすぐに救助する偶然も　アメリカ

アメリカ・ニューヨークで、緊迫の救出劇が撮影された。

凍った海にできた溝に男性3人が落下し身動きが取れなくなっていた。

危険な状況の中、隊員が腹ばいで近づき、全員を救助した。

一方、ワシントン州の凍った湖でも、男性が落下する事故が発生したが、偶然、救助隊が近くで訓練をしていて、すぐに救助されたという。

3人が氷に覆われた海に落下…決死の救出劇

アメリカ・ニューヨークで6日に警察のヘリコプターから撮影されたのは、緊迫の救出劇だ。

一面氷に覆われた海にできた溝に男性3人が落ちてしまった。

隊員にしがみつく男性は、上がろうと足をバタバタさせるが、もがけばもがくほど氷が割れていく。

別の隊員が、氷が割れないよう腹ばいになって慎重に近づき、1人目を救助した。

ヘリコプターでつり上げられ、岸に運ばれる。

そして2人目も救助し、3人目も救い出すと全員の救助に成功した。

地元メディアによると、3人は凍った海の上で遊んでいたという。

凍えるほどの水につかっていた時間は、40分だった。

凍った湖に救助者…偶然近くに救助隊

一方、ワシントン州では3日、こちらでも凍える湖に落ちた男性の救助が行われていた。

隊員たちは腹ばいになり、男性のもとへ急ぐ。

桟橋からロープで引き上げる作戦だった。

隊員が、「よーし！ロープを柱にまくぞ！」と声をかけ、柱に固定すると、救助に成功した。

この男性も氷の上を歩いていて湖に落ちていたが、水につかっていたのはわずか10分で、落ちてからすぐに助け出されていた。

実は男性が落ちたのは、救助隊がまさに水難救助の訓練を行っていた時だった。

地元メディアによると、隊員は「救助隊がそこにいなかったら、助け出すのに1時間以上かかったかもしれない」と話しているという。

