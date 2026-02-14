生見愛瑠、映画『君が最後に遺した歌』劇中アーティスト「Ayane」MV第2弾が解禁 道枝駿佑演じる主人公へのラブバラード
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が初の単独主演、生見愛瑠と初共演する映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）において、道枝演じる主人公・水嶋春人に向け、生見演じるヒロイン・遠坂綾音がつづったラブバラード「春の人」のMVが解禁された。
【動画】カッコイイ…生見愛瑠が歌う「春の人」MV解禁
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾音。“文字”のない世界で生きる綾音に、春人ができること。それは、春人が詞をつくり、綾音が曲をつくる。2人で一緒に歌をつくることだった。
共に歌を紡ぐ時間は、やがてお互いを大切でかけがえのない存在へと変えていく。そんな幸せが、ずっと続くと思ってた…。
先日、生見演じる劇中アーティスト「Ayane」始動の第1弾として、力強く背中を押してくれるエールソング「Wings」のMVが公開。そしてこのほど、「Wings」に続く「Ayane」の情報解禁第2弾として、綾音が離れ離れになってしまった春人への想いを歌った「春の人」のMVが公開された。
「春の人」は、もう取り戻すことのできない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを、胸に迫る切なさでつづった楽曲。疾走感あふれるサウンドとポジティブな歌詞、最高の笑顔で歌い上げた「Wings」とは対照的に、「春の人」は心揺さぶるラブバラードになっている。
MVは、三木孝浩監督自らがディレクションし、2種類のパターンを制作。春人と綾音が過ごした学校、部室などの思い出の情景と劇中のライブシーンをコラージュさせ、美しい作品世界を表現している。一筋の涙を流しながら歌う「Ayane」の切ない姿にも注目。歌詞に合わせた2種類の演出の違いも見どころとなる。
そして、劇中、ステージ上で「春の人」を歌い上げる綾音の場面写真に加えて、そんな綾音が曲に込めた想いを客席で受け止める春人の場面写真も到着。楽曲について春人を演じた道枝は「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンで初めて聴いて、ドライ（リハーサル）の時点で、グッときてしまって。ファーストリアクションを撮るために、リハーサルでは冒頭しか聴かずに、三木監督に『もう本番でいいよね』と言っていただきました。本番で『春の人』を聴きながら、春人として今まで撮影したシーンなどを思い出して、自然と涙が出てきました」と撮影時の心境を回想。
綾音を演じた生見も、「『春の人』を歌ったシーンはすごく鮮明に覚えています。歌詞に2人のストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました。綾音としても、この歌がずっと心に残っています」と語り、道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かしている。
