元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、13日放送されたテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。かつて自民党の超大物から複数回、参院選出馬を打診されたことを告白した。

番組の冒頭トークで一茂は「俺、安倍（晋三）元総理とも実は何回か食事をしたことがあって。まあ、時効だから言うけど、当時安倍さんがたぶん一番最初は幹事長をやられている時。その後総理になったんだけど、（幹事長の時に）“参院選に出てください”って言われたのよ。口説かれたの」と明かした。

共演のバイオリニスト高嶋ちさ子が、呆然と口をあんぐり開けた表情を浮かべると、一茂は「本当に！ うそじゃないから」と強調した。そして「その時に、オレはテレビもたくさんやっていて、CMもそれなりにたくさんやっていたんですよ。今と違って」と続けた。

高嶋「（情報番組などで）コメンテーターやる前だ。（参院選出馬を打診されたのは）だからだよ」と話すと、一茂は「コメンテーターやってる後もちゃんときてますよ。だって安倍さんが総理になった時もお誘いされたから。その時もうコメンテーターやってたよ。俺のコメントが“きれてた”から」と軽い自慢も交えつつ、驚きのエピソードを披露していた。