100均収納グッズが優秀すぎて感心しちゃった…「フックより圧倒的に楽」「これなら続く！」
商品情報
商品名：清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）
価格：￥110（税込）
耐荷重：300g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480918891
可愛いな〜と思って手に取ったら…とんでもないアイデアグッズでした！
ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場でキュートなアイテムを発見。その名も『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』。お値段は￥110（税込）。でした。
こちら、どんな商品かというと、ほうき・ちり取り・ワイパーなど、掃除用品を壁面に貼って収納できるというアイデアグッズ。ミッキーのお顔は、面ファスナーのようになったシールタイプのフックになっており、リング状のパーツが付いたミニーのチャームは…
裏面が面ファスナーのメスのような素材になっています。早速使っていきましょう！
フックより楽ちんで助かる♪ダイソーの『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』
まずは掃除用具に、ミニーのチャームを取り付けます。
次に、壁面の油分や汚れを雑巾で拭き、乾かしてからミッキーのフックを貼り付けます。
あとはチャームをくっつければ、浮かせる収納が完了！ワンタッチでピタッと張り付くので、S字フックのように揺れにくく、脱落しづらいのがGOODです。フックを使うよりも圧倒的に収納が楽ちんなので、無理なく片付けが習慣付きます。
ただ、つるんとした真っすぐな柄だと、掃除用具を取り出す際にチャームのリングが抜けやすいかもしれません。とはいえ、フック穴がない清掃道具もスッキリ片付けられるので、お買い物大成功でした♡
今回はダイソーの『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』をご紹介しました。
「これで本当に吊るせるの？」と半信半疑で使用しましたが、大きな粘着ローラーも難なく収納できて感動しました。ディズニー好きにもたまらないデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。