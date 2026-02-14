100均収納グッズが優秀すぎて感心しちゃった…「フックより圧倒的に楽」「これなら続く！」

ダイソーをパトロールしていると、キュートなチャームを発見。なんとこれ、掃除グッズの収納に使えるアイデアグッズで、ありそうでなかった天才的な発想に感心しちゃいました…フックを使うよりも簡単に収納できるので、続けやすいのがGOOD。ほうきや粘着ローラーなど、フック穴がないものでも浮かせて収納できますよ♪

商品情報

商品名：清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）

価格：￥110（税込）

耐荷重：300g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480918891

可愛いな〜と思って手に取ったら…とんでもないアイデアグッズでした！

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場でキュートなアイテムを発見。その名も『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』。お値段は￥110（税込）。でした。

こちら、どんな商品かというと、ほうき・ちり取り・ワイパーなど、掃除用品を壁面に貼って収納できるというアイデアグッズ。ミッキーのお顔は、面ファスナーのようになったシールタイプのフックになっており、リング状のパーツが付いたミニーのチャームは…

裏面が面ファスナーのメスのような素材になっています。早速使っていきましょう！

フックより楽ちんで助かる♪ダイソーの『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』

まずは掃除用具に、ミニーのチャームを取り付けます。

次に、壁面の油分や汚れを雑巾で拭き、乾かしてからミッキーのフックを貼り付けます。

あとはチャームをくっつければ、浮かせる収納が完了！ワンタッチでピタッと張り付くので、S字フックのように揺れにくく、脱落しづらいのがGOODです。フックを使うよりも圧倒的に収納が楽ちんなので、無理なく片付けが習慣付きます。

ただ、つるんとした真っすぐな柄だと、掃除用具を取り出す際にチャームのリングが抜けやすいかもしれません。とはいえ、フック穴がない清掃道具もスッキリ片付けられるので、お買い物大成功でした♡

今回はダイソーの『清掃用品キャッチチャーム（ミッキー＆ミニー）』をご紹介しました。

「これで本当に吊るせるの？」と半信半疑で使用しましたが、大きな粘着ローラーも難なく収納できて感動しました。ディズニー好きにもたまらないデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。