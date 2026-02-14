ごちゃつく小物もまとめて収納！見た目もスッキリな100均の専用ケース

クオリティの高いティッシュケースがたびたび話題になるダイソー。またしても売り切れそうなアイテムを発見しました！シンプルで清潔感のあるデザイン。ポケット付きなので、ごちゃつく小物をまとめて収納できるのが便利です！肝心なティッシュも取り出しやすく、使い勝手抜群。これは売り切れてしまいそうな予感がします！

商品情報

商品名：ティッシュケース（仕切り付）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480673974

小物をまとめてINできる！ダイソーの『ティッシュケース（仕切り付）』

クオリティの高いティッシュケースがたびたび登場し、話題になるダイソー。またしても売り切れそうなアイテムを見つけました。

今回ご紹介するのは、こちらの『ティッシュケース（仕切り付）』という商品。シンプルで清潔感のあるデザインも気に入りました！

価格は330円（税込）です。

このティッシュケースは、見た目だけでなく機能性の高さもポイント！

小物やリモコン類をまとめて収納できる、便利なポケット付きです。

ベッドサイドで使いたいアイテムを入れてみました。

よく使うアイテムを手が届きやすい場所にまとめておけるので、とても快適です！

横長の溝には、スマホを立てることができました。

ペンなどの長いアイテムの保管にも役立ちそうです。

秀逸な構造だからティッシュを引き出しやすい！

手持ちのソフトパックティッシュには、サイズがやや大きめでした。

箱ティッシュ向けなのか、使えないことはないかな…という感じでした。

ゆったりしているので、サイズが多少大きめのティッシュでも対応できる点はいいなと思います。

ティッシュは1枚ずつ問題なく引き出すことができました。

空間に馴染みやすいカラーで見栄えが良く、生活感を消せるのがGOOD！

蓋が簡単に外れないように、蓋には爪が、本体には浅めの溝がついています。

これが地味に優秀で、パッと勢いよくティッシュを引き出しても蓋が浮かないのが便利でした！

今回はダイソーの『ティッシュケース（仕切り付）』をご紹介しました。

このアイテムもまた売り切れそうな予感大！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。