思わず拍手！「すぐ落ちるのがストレスだった…」貼るだけで超快適な100均グッズ
商品情報
商品名：清掃用品キャッチチャーム（ベイマックス）
価格：￥110（税込）
耐荷重（約）：300g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480918884
可愛いのにいい仕事してくれる！ダイソーで見つけたユニークな収納グッズ
清掃用具を保管する際、S字フックなどに掛けるとすぐに落下してしまったり、取り出しにくかったりと、いろいろと不都合を感じることが多々。フック穴がない清掃用具だと、尚更保管方法に困っていました。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『清掃用品キャッチチャーム（ベイマックス）』という商品です。
壁に穴を開けずに、清掃用具を保管場所に簡単に取り付けられる、面ファスナータイプのユニークなチャーム。筆者が訪れた店舗では、清掃グッズ売り場に陳列されていました。
アイテムが2つセットになっているうち、こちらはリング状の固定パーツがついたチャームで清掃用具に取り付けます。
裏面には面ファスナーのメス面が付いており、表面は柔らかい透明素材でコーティングしてあり、フックからはがしやすいです。
ベイマックスの可愛いデザインにも癒されます！
一方、こちらはシールタイプのフックです。面ファスナーのオス面が付いています。
取り付け場所に貼ることでワンタッチでチャームがピタッと貼り付き、壁面収納ができるという仕組みです。
簡単に取り付けられて清掃用具をストレスなく取り出せる！
まずは、チャームのリングを清掃用具の柄に取り付けます。
リングは伸縮性の高い素材なので、幅が広い柄でも取り付けられました。
取り付けたい壁面の汚れや油分を雑巾で拭き取り、しっかりと乾かします。
乾いたら、フックを壁面に貼り付ければ準備完了です。
チャームの裏面をフックに押し当てることで、ピタッと貼り付きます。
これで本当に吊るせるの？と思いきや、大きな粘着ローラーも難なく吊るすことができました！ストレスなく、清掃用具を楽に取り出せます。
フック穴がないアイテムにも使えて、S字フックのように揺れたり、脱落しにくいのがとても良いです。
ただ、つるんとしたまっすぐな柄だと、清掃用具を取り出す際にリングが抜けやすい可能性があるため注意が必要です。
可愛くて便利な、ダイソーの『清掃用品キャッチチャーム（ベイマックス）』。清掃用具の保管方法にお困りの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。