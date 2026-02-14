100円なのに国内製造なの？！ストック買いしたくなる！コスパ最強な朝ごはんのお供
商品情報
商品名：鮭ほぐし
価格：￥108（税込）
内容量：50g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4580250595250
100円でコスパ抜群！ふんわり軽い鮭ほぐし
ダイソーで販売されている「鮭ほぐし」は、国内製造の安心クオリティながら、108円（税込）というお手頃価格が魅力です。
原材料は鮭だけでなく国内製造の大豆たん白も使用されており、鮭そのものというよりは、鮭風味を活かした「ソフトなふりかけ」といった立ち位置の商品です。
配合量が多めの大豆たん白のおかげで、食感は非常に軽くてふんわり。
噛みしめると、大豆製品特有の香りがほんのりと鼻に抜けます。本格的な鮭の身の質感を求める方には少し意外かもしれませんが、この軽やかさが独自の美味しさを生み出しています。
昆布とかつおの旨味が凝縮！噛むほどに広がるしっかりとした味わい
味わいに関しては、100円とは思えない満足感があります。昆布エキスとかつおエキスのダブルの旨味が効いており、さらに醤油と塩分もしっかりと感じられるため、少量でも驚くほどご飯が進みます。
大豆たん白がメインとはいえ、噛みしめるほどに鮭の味もしっかりと感じられ、旨味たっぷりな仕上がり。1瓶50g当たりのエネルギーは約63kcalと、ヘルシーなのも嬉しいポイントです。
量も使い切りやすく、常に新鮮な状態で食べきれるサイズ感が一人暮らしや少人数の家庭にぴったりです。
忙しい朝の救世主！ご飯にもパンにも合うアレンジ自在な万能選手
この鮭ほぐしの良さは、その「ソフトさ」にあります。熱々のご飯にかけるのはもちろん、マヨネーズと和えてパンに乗せる「鮭マヨトースト」にするのもおすすめ。ソフトな食感なので他の食材とも馴染みやすく、忙しい朝の時短メニューに大活躍してくれます。
手軽に購入できて、パッと食卓に出せるこの実力は、まさにダイソー食品の隠れた名品。鮭そのものの切り身をほぐす手間を考えれば、このクオリティで100円はリピ買い確定です。キッチンのストックに一つ忍ばせておくと、いざという時に重宝しますよ。
ダイソーの「鮭ほぐし」は、大豆たん白を活かしたふんわり食感と、濃厚な旨味がクセになる高コスパなご飯のお供でした。毎日の食事を手軽に、美味しく彩りたい方は、ぜひ食品売り場で手に取ってみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。