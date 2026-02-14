昨季限りで広島を退団し、今季からチェコ共和国の野球リーグでプレーする宇草孔基外野手（２８）が１３日、出身地である東京・墨田区の山本享区長を表敬訪問した。新天地での目標を「首位打者。試合に出続けて優勝」とした宇草を小学生の頃から知る山本区長は「ほんといい子のまま大人になった。どこに行っても大丈夫」と熱いエールで背中を押した。

初心に立ち返った。宇草にとって墨田区は野球を始めた原点の地。小学生の頃は墨田リトルリーグ（現・城東リーグ墨田リトル）、中学でも墨田シニアで汗を流した。常総学院、法大を経て２０１９年にプロ入り。２４年には４月に３本塁打を放って頭角を現したが、その後は故障に泣いた。６年間を振り返って「苦しいことの方が多かった。ほぼ苦しかった。ベストを尽くしてやったけど、少年の頃の気持ちというか、野球楽しいという思いを取り戻せたのは最後の最後でした」と宇草。その上で「昨年ずっと２軍だったけど、感覚がすごくよくなってきて自分の感覚で野球を楽しめる少年の頃に戻れてきた。このまま辞めるのはもったいないと。環境をガラッと変えて、海外でチャレンジしようと思った」と話し、新天地でプレーする決断の理由を山本区長に報告した。

現地時間４月１０日に開幕するチェコ野球リーグ・エクストラリーガの「コトラーシュカ・プラハ」へ入団する。同じリーグには昨季までロッテに在籍した荻野貴司外野手も「ドラチ・ブルノ」でプレー、開幕戦で対戦する。「荻野さんのチームが最近ずっと優勝していて、自分の行くところは過去に優勝したことがある感じ。ここからこう盛り上げたいみたいなチーム」と宇草。チームのオーナーが経営するレストランやビール工場で働きながら、金曜日から日曜日までの３日間、試合をこなしていくという。

「ふだんは働きながら夜に練習。なんかそれも面白いなと。野球に対してもチェコは熱いのでファンと一緒に分かち合いたい。そんなコミュニティーを日本でも作っていきたい」と熱く話す宇草に、山本区長は「まずは大活躍してほしい。貴重な経験をぜひみんなに伝えるのもすごくいい仕事になる。永住してもいいしね」。これには宇草も「みそ汁、飲みたくなります」と苦笑い。オフには異国でのタイトル獲得とチーム優勝の報告で凱旋帰国するつもりだ。