グラビアアイドルの新田妃奈（26）が13日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

今年から新規メンバーとして加入したRIZINガールの活動が開始。「RIZIN過酷ロケから帰ってきました」と報告した。

「清楚えちえちです」と白のランジェリーショットを添え、「色んな意味で過酷だったけど、キャプテンのさらちゃんと継続メンバーのみんな、新メンバーのみんなにとても優しくしてもらって、乗り越えました 女の子沢山いるからビビってたのだけれど、継続メンバーの子達は特にすごく優しくて、びっくりするくらいみんな優しいです 新メンバーの子達も色んな子がいて楽しかったです RIZIN広報のRIZINガール先輩の加奈さんも優しくて女性の鏡みたいな方でした 1年間の活動が楽しみです 公開が楽しみすぎる、、、」とつづった。

また、別の投稿では「デジタル写真集『令和1エロい完売クイーンのすべて』」と記し、濃紺ビキニ水着のバスショットもアップした。さらに大好評のゴールドビキニ水着フォトも投稿した。

ファンやフォロワーからも「メッチャ可愛い〜」「可愛さマシマシ」「実に美しい」「スタイル抜群」「ナイスバディ」「めっちゃセクシー」「えちえち」「斜め45度も素敵」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。