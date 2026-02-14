ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリーでの２０１４年ソチ五輪５位と活躍した町田樹さんの解説が注目を集めている。

１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルとなった。マリニン（米国）は４回転アクセルは回転が抜け、２度転倒などが響きまさかの８位に終わった。

町田さんは日本テレビ系の生中継で解説を担当。“本職”ではないアイスダンスの解説を担当し、的確で分かりやすい説明が大反響だったが、男子フリーでも楽曲の説明から技、加点につながるポイントの説明などが丁寧で分かりやすいと話題となった。

ネットでは「シャイドロフで明らかに動揺する町田樹が最高でした」「観（み）る楽しみが倍増する」「楽曲の解説が特に心に響きました」「町田樹さんの解説、ポエマー？？」「これからの解説は全部町田樹さんでお願いしたい」「選手へのリスペクトがすごいし知識も準備も圧倒的」「ずっと私が求めてたこれぞ解説だった」「濃厚解説たいへんおいしくいただきました」「さぁ、あとは思い切り羽ばたけ！には、ぐっと来た。こういうのいいわー」「町田樹解説、秀逸だ」「物語を語るような優しい語り」「『さぁ、思う存分羽ばたけ！』が今日イチグッときた」「女子もお願いできませんか？」「解説がかつて火の鳥演じた町田樹さんてのもエモかった」「言葉づかい、声色、ぽわぽわ話すときとかとてもよいです」「金メダルを町田樹にもあげたい。お見事すぎるでしょ」「解説の情報量がエグくて」などの声があふれていた。

町田さんは２０１４年１２月に現役引退し、１８年１０月にプロスケーターを引退した。現在は国学院大学人間開発学部健康体育学科の准教授を務めている。