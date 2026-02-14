２年連続でワールドシリーズを制覇しているドジャースが１３日（日本時間１４日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。すでにドジャースをのぞく２９球団は前日１２日（同１３日）までにバッテリー組はキャンプインしており、最遅キャンプ初日となった。

４年連続ＭＶＰを狙う大谷翔平投手（３１）は、午前８時頃にキャンプ地入り。２日（同３日）からはキャンプを行う球団施設で自主トレを行った。この日はいきなりブルペン入り。変化球を交えながら２７球を投げ、「いい強度で投げられているので順調だと思います」とうなずいた。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投手では登板せず、打者に専念する見込み。２月下旬に帰国して侍ジャパンに合流する予定で、急ピッチで状態を上げていく必要があるが、どのような調整を進めていくかにも注目だ。

ブルペンでの投球練習後の囲み取材では自らの引き際についても珍しく言及。「ワールドシリーズで勝つのも、ＷＢＣで勝つのも、そこでＭＶＰになるのも１回やればいいというわけではない。それを継続して初めて一流の選手と周りが評価してくれるのかなと思う。１回より２回の方がいいですし、２回より３回の方がいい。そういうかんじで積み重ねていくことが大事なのかなと思います」と、つきることのない探究心を口にし、「満足したら終わる時だと思う。現時点ではそう思っていない。そう思った時にやめればいいのかなと思う」と口にした。

１９９４年７月生まれの３１歳。１８年に海を渡り、早くもメジャー９年目を迎えた。ＷＢＣ、レギュラーシーズン、ポストシーズンと今季も大谷からは目が離せない。

◆ドジャース、侍ジャパンの今後の日程（日本時間）

☆ドジャース

▽１４日 バッテリー組キャンプイン

▽１８日 野手組キャンプイン

▽２２日 オープン戦初戦

☆侍ジャパン

▽２７、２８日 強化試合・中日戦（バンテリンドーム）

▽３月２日 強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

▽３日 強化試合・阪神戦（京セラドーム）

▽６日 １次ラウンド（Ｒ）台湾戦（東京ドーム）

▽７日 １次Ｒ韓国戦（東京ドーム）

▽８日 １次Ｒオーストラリア戦（東京ドーム）

▽１０日 １次Ｒチェコ戦（東京ドーム）

▽１５〜１８日 準々決勝、準決勝、決勝（米マイアミ）

☆ドジャース

▽２８日 開幕戦・ダイヤモンドバックス戦（ロサンゼルス）