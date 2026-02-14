モデルの林ゆめ（30）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・宮古島で撮影した写真集のグラビア動画を投稿した。

「林ゆめ2nd写真集『ゆめのゆめ。』ご好評につき、デジタル豪華版の発売が決定しました！」と報告。紫色のロングワンピースドレスはバストが見えそうな限界ギリギリのデザイン。サトウキビ畑の間で沖縄の風を感じながらクルッと回転したり、道路に座り込んで胸から背中まで大胆に露出する衝撃ショットも披露した。

「ここでしか見られないカットや、動画も見れます」と伝え、赤や黒の大人な雰囲気や白いスポーティーなランジェリー姿、プールでのビキニ水着姿もアップ。エメラルドグリーンの海をバックにした黄色いノンショルダーミニスカートアンピースショットや、下乳があふれ出そうな超短い丈の白Tシャツに白いショートパンツコーデなども公開した。

ファンやフォロワーからも「最強の美女」「とっても魅力的」「可愛い美しいセクシー」「スタイル抜群」「perfect」「ナイスショット」「グラビア界でNo.1のボディ」「金メダル」などのコメントが寄せられている。

林は北海道富良野市出身。16年に上京。IT企業でOLとして勤務していた時にスカウトされ、17年10月にグラビアデビュー。18年にレースクイーンの活動開始。「日本レースクイーン大賞2018」で新人グランプリ受賞。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー18−19」受賞。Netflix「テラスハウスTOKYO2019−2020」に「吉田夢」名義で出演。21年には写真集「ゆめみごごち」発売。同年に地元の「ふらの観光親善大使」就任。22年には「林ゆめの のんびりネコらいふ」で漫画原作者デビュー。19〜21年に「世界で最も美しい顔100人」3年連続ノミネート。25年9月には富良野で「和牛焼肉 にくだらけ富良野」オープン。今年1月、2nd写真集「ゆめのゆめ。」発売。バストはFカップ。ウエスト53センチで「新世代のくびれ女王」と称される。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）に出演中。趣味はボクシング。身長168センチ。