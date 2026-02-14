『WICKED(ウィキッド)』とコラボしたスペシャルボックス発売!“エメラルドシティ”を目指すエルファバとグリンダをデザイン【TOKYO TULIP ROSE】

グレープストーンのスイーツブランド『TOKYO TULIP ROSE』は、2026年3月6日に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションを実施している。2026年2月15日から、コラボ第2弾として「チューリップローズ WICKED」「アソートギフト WICKED」を期間限定で発売する。

いずれも、エメラルドシティを目指すエルファバとグリンダを描いたスペシャルデザイン。春限定の「チューリップローズ ストロベリーバター」と、コラボ限定フレーバー「チューリップローズ ピスタチオバター」が入っている。

【すべての画像(全10点)を見る】グリンダをイメージしたピンクのスペシャル缶と、エルファバのシンボルカラーであるグリーンのボックスなど

◆「チューリップローズ WICKED」

グリンダをイメージしたピンクが印象的なスペシャル缶。「チューリップローズ」の春限定フレーバー「ストロベリーバター」と映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ限定フレーバー「ピスタチオバター」の2種を詰め合わせた。

【価格】

6個入:1,728円(本体価格1,600円)

【セット内容】

･春限定「ストロベリーバター」×3個

苺の王様･あまおう苺&バターの生食感ショコラクリームを、フランス産発酵バターが香るピンクの花びらラングドシャクッキーの中にしぼった。

･コラボ限定「ピスタチオバター」×3個

芳醇な香りのピスタチオ&バターの生食感ショコラクリームを、フランス産発酵バターが香るグリーンの花びらラングドシャクッキーの中にしぼった。

◆「アソートギフト WICKED」

エルファバのシンボルカラーであるグリーンが印象的なデザイン。「チューリップローズ」のほか、「チーズショコラサンド」や「ピスタチオバターサブレ」の3種を詰め合わせた。

【価格】

3種12袋入:2,484円(本体価格2,300円)

【セット内容】

･「チューリップローズ ストロベリーバター･ピスタチオバター」×各2個

フランス産発酵バターが香る、さくさくとした食感のラングドシャクッキーに、とろける生食感ショコラクリームを二重にしぼった。

･「グランチーズショコラサンド」×6枚

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキー。生地から溢れだすほど贅沢なグランサイズのとろけるチェダーチーズショコラを挟んでいる。

･「ピスタチオバターサブレ」×2個

ブランドロゴをあしらったサブレ。刻んだローストピスタチオを練り込んで、芳醇な香りに仕立てた。隠し味のゲランドの塩が、ピスタチオの味わいを引き締める。

【すべての画像(全10点)を見る】グリンダをイメージしたピンクのスペシャル缶と、エルファバのシンボルカラーであるグリーンのボックスなど

〈販売概要〉

【発売日】

2026年2月15日〜3月末頃まで

【販売店】

TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店･大丸東京店･阪急うめだ店･そごう横浜店･羽田空港第2ターミナル店･JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)

【通販販売店】

■受注期間:2026年2月12日10時〜

公式オンラインショップ「パクとモグ」･パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

■受注期間:2026年2月13日10時〜

パクとモグ -HANEDA Shopping店-