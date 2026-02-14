◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック

スノーボード女子スロープスタイルに挑む鈴木萌々選手が、生活リズムの変化に苦戦しているようです。

今大会が初出場となった、18歳の鈴木選手は、大会3日目(現地8日)にビッグエアの予選に出場。ヘルメットが割れるアクシデントに見舞われるも8位で予選を突破すると、決勝では惜しくも表彰台に届かずも6位となりました。

今大会はビッグエアに続き、スロープスタイルにも出場予定。現地13日には公開練習に臨み、感覚を確かめました。

そんな鈴木選手は、練習を終えて、意外な悩みをポロリ。「ビッグエアはずっと夜練習だった。急に昼になって、すごい眠くて起きられないです...」と、“早起き”が苦手だと明かします。

また、「朝6時半か7時に起きたかったんですけど、家出るちょっと前に起きちゃって…。朝ご飯が食べられないです。今日と昨日はちょっと寝坊しちゃいました。明日こそ起きられるように(笑)」と話し、報道陣も思わず笑顔。

ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手と同部屋のようで、「(村瀬選手は)準備が終わってベッドに来て(くれる)。私がいつもギリギリのタイプなので、起こしていいのかわからないんじゃないかな」と笑みを浮かべました。

そんな鈴木選手が出場する女子スロープスタイルの予選は現地16日に開催。金メダルを目指す決勝は、翌17日に行われます。