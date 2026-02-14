スピードスケート女子団体パシュートは14日に準々決勝。金メダルを目指す日本は郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、堀川桃香選手、野明花菜選手の4人が前日練習を行いました。

女子は400mリンク6周（2400m）を3人が滑る団体パシュート。タイムは最後にフィニッシュした選手のタイムになるため、一糸乱れぬ隊列を組んで滑ることが求められます。オリンピックは準々決勝、準決勝、決勝のトーナメント方式。準々決勝はタイム上位4チームが準決勝に進出。

14日の準々決勝は郄木選手、佐藤選手、堀川選手の3人で臨む予定となっています。

前日練習を終えてウイリアムソン師円コーチは「どの3人で行っても足の連係はワールドカップの時より良くなっている。特段ミスがなければトップ通過できる仕上がりになってきたかなと思います」とコメント。準々決勝を1位通過すれば、準決勝の相手は準々決勝の4位。日本と同じく金メダル候補のオランダ、カナダの対戦を避けられる可能性もあります。

またウイリアムソンコーチは「4人をしっかり並べてきている国は多くないので、そこは日本のアドバンテージ。準決勝、決勝のオーダーは検討中ですが、4人をフル活用していきたい。準決勝はおそらくどのチームもベストメンバーになる。準決勝を勝ち上がった時、4番手にスイッチできるメンバーがいることは、日本が金メダルを取る上でのポイントになってくると思う。ベテランの経験と若い力で金メダルを取りに行きたい」と話しています。