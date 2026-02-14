歌がうまいと思う「1970年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「THE ALFEE」、1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う1970年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
2位に選ばれたのは、「THE ALFEE」でした！
1973年結成、1974年にデビューした桜井賢さん、坂崎幸之助さん、高見沢俊彦さんによる3人組ロックバンド。『メリーアン』や『星空のディスタンス』などのヒット曲で知られ、ハードロックからフォークまで幅広い音楽性と、日本最多級のライブ本数を誇ります。彼らの最大の特徴は、メンバー全員がリードボーカルを務められる卓越した歌唱力です。三者三様の個性的な声質が入れ替わる「スイッチボーカル」と、一糸乱れぬ鉄壁の3声ハーモニーは圧巻。結成50周年を超えてもなお原曲キーを維持し続ける驚異的な喉と演奏技術で、世代を超えて愛され続けるレジェンドバンドです。
自由回答を見ると、「３人のハーモニーがきれいだと思います」（50代女性／東京都）、「高度な音楽技術があると感じていて、THE ALFEEの方々の音の調和には技術があってこそのものだなと感じます」（20代女性／神奈川県）、「今でも、仲良く活動していて歌を聴く機会が多いから」（40代女性／鹿児島県）、「3人とも上手いが、それがハモったときの一体感が素晴らしい」（50代女性／東京都）といったコメントが寄せられていました。
1位は、「サザンオールスターズ」です！
1978年にシングル『勝手にシンドバッド』で衝撃的なデビューを果たした5人組ロックバンド。青山学院大学の音楽サークルで結成され、当初はコミックバンドのような扱いも受けましたが、『いとしのエリー』の大ヒットで実力派としての評価を確立しました。その後も『TSUNAMI』や『真夏の果実』など、時代を彩る数々の名曲を世に送り出し、昭和・平成・令和と長きにわたり第一線を走り続けています。日本の音楽シーンをけん引し続ける、名実ともに日本を代表する国民的ロックバンドです。
アンケート回答を見ると、「並んでいるバンドの中ですぐ曲がわかるくらい聴いたことがあるから」（20代男性／東京都）、「サザンオールスターズの桑田佳祐さんの歌声は力強く、感情が伝わります」（50代男性／東京都）、「テレビで見かける際に、歌唱力の凄さに圧倒されるので」（20代女性／大阪府）、「バラードでも、ぶっ飛んだ曲でも、何でも歌いこなせるから」（40代女性／富山県）といったコメントが寄せられています。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
