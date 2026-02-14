もらったらうれしい「長野県のお土産」ランキング！ 2位「おやき」を抑えた1位は？【2026年調査】
家で過ごす時間が愛おしく感じられるこの時期は、その土地ならではの豊かな味わいを添えて、日常を少しだけ特別に演出してみたくなります。贈る相手の喜ぶ顔を思い浮かべながら選びたい、多くの人に長く愛され続けている品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「SNSでみていておいしそだなーと思っていたから」（30代女性／広島県）、「様々なあじとバリエーション豊富なおやきはおやつにも食事にも重宝し、いただくと嬉しい気持ちになります」（30代女性／福島県）、「色々な具材が入っていて美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「サクサクしていて好き」（30代女性／茨城県）、「これを食べた時の衝撃！一気に3つペロリでした」（20代女性／和歌山県）、「長野県産ふじりんごを包んだアップルパイで、美味しそうでもらったらうれしいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：おやき（いろは堂）／42票2位は、いろは堂の「おやき」です。信州の豊かな山々に囲まれた環境で育まれた伝統的な郷土の味。野沢菜や切り干し大根など、季節の野菜をたっぷりと包んだ生地を香ばしく焼き上げています。素朴ながらも飽きのこない味わいは、長野県を代表する人気商品です。
回答者からは「SNSでみていておいしそだなーと思っていたから」（30代女性／広島県）、「様々なあじとバリエーション豊富なおやきはおやつにも食事にも重宝し、いただくと嬉しい気持ちになります」（30代女性／福島県）、「色々な具材が入っていて美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／70票1位に輝いたのは、デザートランドりんごの木の「長野アップルパイ」でした。りんご王国・長野ならではの、厳選された完熟りんごをぜいたくに使用。サクサクのパイ生地の中に、シャキシャキ感を残したりんご煮がたっぷり詰まっています。信州の自然が育んだ甘みと酸味のバランスが絶妙な、老若男女に愛される定番ギフトです。
回答者からは「サクサクしていて好き」（30代女性／茨城県）、「これを食べた時の衝撃！一気に3つペロリでした」（20代女性／和歌山県）、「長野県産ふじりんごを包んだアップルパイで、美味しそうでもらったらうれしいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)