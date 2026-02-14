フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンの人気者からのバレンタインプレゼントを明かした。

「みな実さんの手作りのレアチーズケーキ」と書き出すと、白い皿に載せられたチーズケーキのショットをアップ。「甘さはどこまでも上品で、でもその奥に、ちゃんとあたたかい愛情が隠れていて。『ああ、人の優しさって、こうやって味になるんだな』と思いました」と記した。

「そして寂しい悔しいのがね 長い時間をかけて作られたのに一瞬でその優しさを食べてしまった…わたしもみな実さんみたいに優しくなれるかな。そして、美味しいチョコレートまで。(しかも手書きのメッセージ付き)」とつづった。

チョコについては「嬉しすぎて、実はまだもったいなくて食べられていません ちゃんと写真を撮ってから、大切に大切に味わいます」とし、「お写真は、去年のクリスマスにも プレゼントも」とヘアセラムと田中のショットを投稿した。

「ちなみに2枚目で着用されている @clane_official 可愛すぎてわたしも頼んじゃった！届くのが楽しみすぎる ハッピーバレンタイン」とつづると、ハッシュタグでは「バレンタイン」「みな実さん手作り」「clane」などと添えた。

堀江はかつて田中がMCを担当していた東京MX「ひるキュン！」でアシスタントを務めており、昨年10月放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」にゲスト出演した際には「ずーっとそこから、みなみさんを応援団というか、応援隊長というか…」と田中への愛を語っていた。

堀江の投稿に、フォロワーからは「みな実さん手作りのチーズケーキ、とっても美味しそーー聖夏さんとみな実さん、本当に仲良しですね」「みな実さん 素敵すぎるね〜！！」「ヤバイ 美味しそう食べたい」といった反響が寄せられている。