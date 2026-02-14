◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でショートプログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）はフリー１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位に終わった。「正直なところ、何が起こったのかまだ理解できていない。色々な感情が交錯している」とぼう然とした表情で振り返った。

冒頭の４回転フリップは着氷したが、続く４回転アクセルは回転が抜けたところで、会場がどよめき始めた。その後も４回転ループが２回転になり、４回転のルッツとサルコーで２度転倒した。「４回転の神」の別人のような滑りに、観客からは悲鳴が。マリニンは演技後は両手で顔を覆った。

２３年グランプリシリーズフランス杯から負けなしだった絶対王者のまさかのＶ逸に、米スポーツ専門局ＥＳＰＮは「『４回転の神』として知られるアメリカのフィギュアスケート界のセンセーション、イリア・マリニンは、単なる人間であることが判明した」と報じ、演技後のマリニンの「失敗した、正直言って、最初に頭に浮かんだのはそれが全てだった」とのコメントを記した。