◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを手にした。

青に金があしらわれた新衣装で、イタリアのオペラ「トゥーランドット」を舞った。冒頭の４回転サルコーでステップアウトし、今季国際大会で回避してきた４回転フリップを投入したが転倒。後半の４回転トウループも着氷が乱れるなど、苦しみながら最後まで懸命に演じた。

この日解禁された新衣装。以前はグレーを基調としており、ガラリとイメージを変えた。「より華やかに、ゴージャスにしたいと思った」と新衣装の製作に取りかかった。デザイナーがいくつかの案を提案し、細かい部分を相談して、今のものができあがった。「青色もすごく好き。この地で、この衣装が着られてうれしかった」と満足そうに振り返った。プログラムゆかりあるイタリアで、２大会連続メダルを獲得。まさにぴったりの勝負衣装となった。