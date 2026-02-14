セブン、紫色のパンで挟む「ブルーベリーサンド」新登場 濃厚クリームチーズ×果実たっぷり
【モデルプレス＝2026/02/14】セブン-イレブン・ジャパンは、スイーツサンドの新商品となる「ブルーベリーサンド」を、全国のセブン‐イレブン店舗（一部地域を除く）で2月18日（水）より順次発売する。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
同商品は、人気の素材であるクリームチーズとブルーベリーという人気の素材を、見た目もかわいいパープルパンで挟んだスイーツサンド。北海道・東北・関西・九州・沖縄県を除く全国で展開する。
最大の特徴は、従来の白いパンの常識を覆す「パープルパン」を採用している点。鮮やかな紫色のパン生地は、売り場で手に取る瞬間や食べるタイミングなどで「ワクワクする高揚感」をもらたしてくれる。
中には、クリームチーズ仕立ての濃厚なクリームと、ブルーベリー果実をたっぷりとサンド。濃厚なコクと果実の爽やかな酸味のバランスが絶妙な、軽食にもおやつにもぴったりの一品だ。（modelpress編集部）
価格：328円（税込354.24円）
発売日：2月18日（水）〜順次
販売エリア：北海道・東北・関西・九州・沖縄県除く全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆スイーツサンド新作は「ブルーベリーサンド」
同商品は、人気の素材であるクリームチーズとブルーベリーという人気の素材を、見た目もかわいいパープルパンで挟んだスイーツサンド。北海道・東北・関西・九州・沖縄県を除く全国で展開する。
◆クリームチーズ×ブルーベリーの至福のコンビ
最大の特徴は、従来の白いパンの常識を覆す「パープルパン」を採用している点。鮮やかな紫色のパン生地は、売り場で手に取る瞬間や食べるタイミングなどで「ワクワクする高揚感」をもらたしてくれる。
中には、クリームチーズ仕立ての濃厚なクリームと、ブルーベリー果実をたっぷりとサンド。濃厚なコクと果実の爽やかな酸味のバランスが絶妙な、軽食にもおやつにもぴったりの一品だ。（modelpress編集部）
■ブルーベリーサンド
価格：328円（税込354.24円）
発売日：2月18日（水）〜順次
販売エリア：北海道・東北・関西・九州・沖縄県除く全国
【Not Sponsored 記事】