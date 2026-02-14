免疫力を上げる最強の食材とは？【免疫力の話】

しょうがは免疫力を上げる最強の食材

しょうがは血流をよくして体を温める。

「しょうがは体にいい」ということを聞いたことがあると思います。これはもちろん迷信ではなく、実際に免疫力アップにつながる食材なのです。

しょうがに含まれる辛味成分、ジンゲロールは、末梢の血管を拡張させ、血流をよくします。すると、基礎代謝が上がって体温が上がるのです。

そんな健康食材であるしょうがを、効果的に摂取するのにオススメなのが、温かいしょうが紅茶です。作り方は簡単です。まず、カップに温かい紅茶を入れます。ティーバッグを使ったものでかまいません。そこに、すりおろしたしょうが、またはしょうがのおろし汁を小さじ１～２杯加えましょう。

最後に、黒砂糖かはちみつを入れてかきまぜ、味を整えて完成です。しょうがをすりおろすのが面倒であれば、やや効果は落ちますが、市販のチューブ入りしょうがを使ってもかまいません。

試しにこの紅茶を飲んでみれば、すぐに体の芯からポカポカと温まってくるのが実感できるはずです。

ポットなどに入れて、いつでも飲めるようにしておくとよいですが、とくに効果的なタイミングは、朝食の前後、昼食や夕食の前、そしてお風呂に入る前、の３つです。これらを意識しながら、水分はできるだけしょうが紅茶でとる生活を取り入れてみてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』