たんぱく質をとらないと太りやすくなるヤバい理由

たんぱく質が不足すると太りやすくなる！

空腹時はアミノ酸がエネルギーになる！

なぜ食事制限ダイエットではたんぱく質を抜いてはダメなのか。それにはまず、空腹時に、ヒトの体内でどのような変化が起きるのかを理解する必要があります。

空腹になると血液中の糖の量（血糖値）が低下しますが、血糖値を一定に保つためには体内でさまざまなホルモンが働きます。そのホルモンのひとつが筋肉を分解してアミノ酸に変換され、エネルギーとして使われます。ここでたんぱく質が体内に入ってこないと、新しく筋肉をつくることができないため、どんどん筋肉が分解されて血中に放出されてしまうのです。

筋肉の減少が基礎代謝を下げてしまい、また、たんぱく質を抜くと食事による満足も得にくく、慢性的に空腹を感じやすくなってしまいます。これがストレスになり、後々、過食によるリバウンドを引き起こしやすくするのです。

また、定期的に運動している人も要注意。運動をすると糖質や脂質がエネルギー源として消費されるだけでなく、筋肉も分解され使われます。ここで運動量に見合ったたんぱく質を補わないとどんなにハードな運動をしても逆に、筋肉が減ってしまう原因に。自分に必要なたんぱく質量を把握し、それに沿ってしっかり摂っていく姿勢が大切です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡