『鬼滅の刃』新たな特典発表にネット衝撃「コンプは厳しいかも」「ここにきてランダム4種」
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、2月20日からSCREENX・ULTRA 4DX限定の入場者特典「3面パノラマカード(全4種から1つをランダム)」を、全国10万人限定で配布することが発表された。
【画像】義勇さんの本気モード！配布される特典「3面パノラマカード (全4種)」
また、2月20日0時よりSCREENX最速上映の開催が決定。チケットは2月16日0時より先着で販売開始となる。
新たな特典発表にネット上では「ここにきてランダム4種は田舎者遠征組に厳しい」「ここまできてランダム特典がくるなんて…」「コンプは厳しいかもだが、ゲットしたい」「全種類集めるまで通います！」などの声が出ている。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持していた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
■2月20日0時よりSCREENX版の世界最速上映を開催決定
【実施劇場】
＜北海道＞
ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
＜東京都＞
TOHOシネマズ池袋
109シネマズプレミアム新宿
＜神奈川県＞
横浜ブルク13
＜愛知県＞
109シネマズ名古屋
＜京都府＞
Ｔ・ジョイ京都
