NGT48大塚七海（25）のファースト写真集「七いろの青」（税込3300円、KADOKAWA）が、13日に発売された。新潟市内書店で企画している手渡しイベントのチケットが完売し、当日券を予定するなど注目度は高い。

発売日の13日、大塚は今月28日に手渡しイベントが開催される紀伊國屋書店新潟店を訪問した。販売スペースに積まれた写真集と自身のポスター。「信じられない。まだ夢みたい」。チケット完売を聞いて「早くファン方の反応が聞きたいです」と楽しみが膨らんだ。

「最初の方はナチュラルな自分。ページをめくっていくうちに大人になって、最後の方はドキドキしてもらえるカットも」。撮影地は佐渡。自然に包まれた健康的なショットに、大胆なビキニ姿、温泉の入浴シーンも。25歳の今を存分に表現した。

撮影時、スタッフとじっくり話し合った。「こんなことがしたいということを聞いてもらって、かなえていただいた。見てもらいたい自分になりました」。裏表紙には自筆のメッセージ、帯には自身が撮影した佐渡の風景画像をプリントするなど個性を加えた。

発売直後、キャプテンの藤崎未夢（25）から「買ったよ」とLINEが入った。佐藤海里（25）は涙目になりながら「よかったよ」と褒めてくれた。写真集を見せた5期生は「ジェットコースターに乗った時みたいな叫び声」（大塚）を上げながら、喜んだ。心に響いたメンバーの反応は同時に気持ちの引き締めにもなった。

4月から加入9年目に入る。「グループを引っ張って行きたい。そのためにも今年は全国で名前が知られる存在になることが目標。そのタイミングでの写真集になった。もっと成長したい」。グループの中心メンバーとしての自覚を言葉にした。

◆大塚七海（おおつか・ななみ）2000年（平12）11月7日生まれ、新潟市出身。18年に2期生としてNGT48に加入。24年に10枚目シングル「一瞬の花火」でトリプルセンターの1人に抜てきされた。25年発売の11枚目シングル「希望列車」ではダブルセンターの一角を務めた。24年の「第6回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦決勝大会」で5位。特技はバドミントン、縄跳び、3点倒立。血液型A。