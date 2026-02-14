あまりにも強烈な倍満が炸裂した。KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）が2月13日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板し、6アガリの完勝劇を見せた。

【映像】魔神・渋川の倍満ショー 劇的ツモにファン沸騰

第1試合に出場した堀慎吾（連盟）はラス。そんな中、この試合は起家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、渋川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の並びでスタートした。

東1局、渋川は堀の仇を取るべく8000点のツモアガリでまず試合を動かすと、東2局では石井が12000点をツモアガリしトップ目に立つ。東3局では渋川が三面張テンパイを佐々木からあっさり仕留めて満貫・8000点のアガリ。早くも乱打戦の様相を呈す。

東4局、渋川は佐々木、石井のテンパイを尻目に發を引き寄せ、ツモ・發・三暗刻・混一色・ドラ3の16000点を成就させた。この鮮烈な倍満で大きく抜け出すと、南場でも渋川は3回のアガリを見せ、逃げ切りトップを獲得した。

8局中6アガリの完勝劇。インタビューで渋川は「久々のチームトップですね。本当に毎回スカッとしてなかったので、やっと気持ちの良いトップを届けられたなという感じです」と胸の内を語った。

とはいえ、チームは現在9位とセミファイナル進出に厳しい位置にいる。しかし渋川は「サクラナイツ、めちゃくちゃ厳しいんですけど、堀さんもインタビューで言ってましたけど、誰も諦めてない」と語る。それから「チーム一丸となって、ここから通過したら奇跡だと思うので、奇跡を目指して頑張っていきます！」と話すと、ファンは「信じる！」「通過して！」などとエールを送っていた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）5万5300点/＋75.3

2着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）2万6000点/＋6.0

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万5300点/▲24.7

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3400点/▲56.6

【2月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋909.7（98/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋611.2（100/120）

3位 BEAST X ＋471.1（100/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋122.8（98/120）

5位 TEAM雷電 ▲10.1（98/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲118.5（98/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲128.7（100/120）

8位 EARTH JETS ▲558.9（100/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲643.6（98/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲655.0（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

