◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、前回の北京大会から２大会連続となる銀メダルを獲得。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得し、日本男子が２０１８年平昌五輪から３大会連続でダブルメダルを獲得した。

ＳＰを１位でフリーに臨んだ世界王者のマリニンは、フリーでジャンプを立て続けに失敗。８位とまさかの結果となり、２季負けなしの絶対的とされていたその姿には日本勢の２人も驚きの心境を語った。鍵山は「今日の演技に関しては、少し珍しいというか、ビックリする部分もあった」とコメント。佐藤は「本当に珍しいなと思って見ていました。今シーズン、全くミスがなかったので」と率直に語った。

そして２人が口をそろえたのが、マリニンが７日の団体ＳＰから、１週間で４度の演技をこなしたことについて。鍵山は選手目線から「団体もＳＰ、フリーと滑って、個人もＳＰ、フリーと滑って。こんなタイトなスケジュールでよくここまで乗り越えて来たと思う」。佐藤も「やはり団体と個人と、過密なスケジュールでやっているというのもあったと思う」と、ライバルをおもんぱかった。日本男子は、７日のＳＰが鍵山、８日のフリーを佐藤が滑り、日本の銀メダルに貢献していた。

最終滑走のマリニンの演技が終わり、順位が出たあとは互いに健闘をたたえ合った３人。鍵山が「本人はものすごく悔しいと思うけど、初めての五輪で４回のパフォーマンスを滑り切ったことに関して、僕はすごくすごいなと思う」と語り、佐藤も「その中でも４回転半ジャンプに挑もうとする部分は本当にすごいと思ったし、マリニン選手のおかげで自分たちもここまで来られているので。これからも、マリニン選手に追いつけるように頑張りたい」と、敬意を示していた。