ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。この日ドジャースのバッテリー組はキャンプ初日を迎えた。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では登板せずに打者に専念する大谷。だが、大会後のレギュラーシーズンでは二刀流で開幕からフル回転することが期待されており、この日は投手調整に専念した。ブルペン入りして２７球を投げると、山本由伸投手（２７）のライブＢＰを捕手後ろでみつめ、フィジカルトレーニング等も行い、打撃練習は行わなかった。

今季は３月のＷＢＣで２連覇を狙い、ドジャースはチーム史上初の３連覇もかかっている。個人としても４年連続５度目のＭＶＰ、ＷＢＣでの２大会連続ＭＶＰに加え、開幕から先発ローテに入り、日本人ではいまだかつて手にしたことのないサイ・ヤング賞の期待もかかっている。

大谷はサイ・ヤング賞について「取れればもちろん素晴らしいと思いますし、その付近に行くということはそれだけイニングも投げているということだと思うので健康で１年間回れれば、まずはそこが一番やるべきことかなと思っています」と静かに意欲を見せた。

さらには多くの注目が集まるシーズンとあって「ワールドシリーズで勝つのも、ＷＢＣで勝つのも、そこでＭＶＰになるのも１回やればいいというわけではない。それを継続して初めて一流の選手と周りが評価してくれるのかなと思う。１回より２回の方がいいですし、２回より３回の方がいい。そういうかんじで積み重ねていくことが大事なのかなと思います」と闘志を燃やし、「満足したら終わるときだと思う。現時点ではそう思っていない。そう思ったときにやめればいいのかなと思う」とまで口にした。

大谷翔平のメジャー９年目からも目が離せない。