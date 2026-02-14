◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

カザフスタンのミハイル・シャイドロフが大逆転で金メダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）５位からフリー１位の１９８・６４点、合計２９１・５８点をマーク。フィギュアスケートでカザフスタン出身選手のメダルは、２０１４ソチ大会銅のデニス・テン以来で、金メダルは初となった。

４回転４種類５本を組み込む攻めの構成で挑んだ。冒頭で３回転半―オイラー―４回転サルコーを成功。その後のルッツで着氷が乱れたが、トウループ、フリップを決めた。「本当に信じられない気持ち。子供の頃からずっとこのために努力してきた。今日はただ、この瞬間を楽しんで、これまで何年もかけて積み上げてきたものをすべて出し切りたいと思っていた。今日は、それができた。今のこの感情をどう言葉にすればいいのかさえ分からない。人生のご褒美をもらったような気分だ」と興奮状態で喜びを語った。

２０１４年ソチ、１８年平昌で五輪を連覇した羽生結弦に憧れる２１歳。「彼は僕にとって今も、そしてこれからも大きなアイドル。スケーティング、動き、ジャンプ、そして彼の考え方。すべてにおいて、僕がずっとお手本にしてきたスケーター。今でも彼から学ぼうとしているし、僕にとって最大の模範であり続けている」と口にした。