ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。13日（日本時間14日）に行われた男子スケルトンでは、ウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチが、ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔写真を貼ったヘルメットを使用予定だったことへの措置として失格に。ヘルメットが毎大会で話題となるが、米国代表選手のデザインも注目を集めた。

氷上をうつ伏せになって超高速で滑るスケルトン。2日間で4回滑走し、その合計タイムで順位を競う。常にテレビカメラに映るヘルメットは見どころの一つ。ひときわ目を引いたのが、オースティン・フロリアン（米国）のデザインだ。

映画「ヴェノム」の顔があしらわれ、バイザーの部分が口で上下に鋭い歯が描かれている。迫力あるヘルメットは中継でも目立ち、日本の視聴者も釘付けに。ネット上でも大反響を集めていた。

「なんかオリンピックにヴェノムいるんだけど」

「120キロで滑るヴェノム」

「ヘルメットがヴェノムの人いるwwww 熱いwwww」

「超高速で滑ってくるヴェノムたんおもしろすぎん？」

「かっこいい！ ヴェノムだ!!」

「マジでヴェノムは熱いわ」

フロリアンは12位。日本の高橋弘篤は23位で、金メダルはマット・ウェストン（英国）だった。



