トリノ五輪フィギュア女子金メダルの荒川静香さんが１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に中継生出演。世界王者イリア・マリニン（米国）が８位に終わったことに驚きを隠せなかった。

ミラノ・コルティナ五輪は１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルとなった。マリニン（米国）は４回転アクセルは回転が抜け、２度転倒などが響きまさかの８位に終わった。

現地会場から中継で出演した荒川さんは「６分間の直前の練習では４回転ジャンプの５種類は一つずつ確認してきっちり決めていたんです。ただ４回転アクセルは跳んでいなかったので、もしかしたらやらないのかなとも思ったのですけれども、本番で力の使い方を見たら４回転に挑んでおそらく抜けてしまった形」と印象を口に。そして「そこからはどこでリカバリーしようかと焦りもある中、たたみかけてしまうのが４回転しかほとんど入っていないプログラムの難しさなんです」と解説した。

また「まったく冷静になれる瞬間がなく最後までいってしまったという様子で、後半では見たことがないようなミスの仕方がありましたから、見ていて驚きしかなく、ちょっと悲しい気持ちになりました。これだけ力のある人、直前までちゃんとできていた人がほとんどできなくなってしまったという姿が本当に悲しい気持ちになってしまいました」と顔を曇らせていた。