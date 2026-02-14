スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。連覇を目指した平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位。骨折を負いながらも魂のランを見せた。かつての五輪も見てきたファンからは、その表情に反響も集まっていた。

平野は競技後、中継局のインタビューでは笑みを浮かべ、「生きてて良かったなって。ここで初めてやるトリックとかも後半出して、最後挑んでいたので。無事に怪我なく、無事に戻ってきて、それはすごい自分の中でちょっとホッとするところはある。生きてて良かった」と振り返った。

穏やかな表情に、X上のファンからは「大人になった笑顔がカッコよすぎる」「14歳の頃の尖った雰囲気もかっこよかったけど、今の深みのある笑顔にはグッとくるものがあります。大人になったなぁ…って親戚のような気持ちで見ちゃいます」「言葉も笑顔も本当に希望に満ちてるね」「この髪型でこんなに爽やかな人はそうそうおらんで」などとコメントが集まった。

10代の頃から五輪で輝かしい活躍を見せてきた平野。父にもなった27歳の姿が、ファンの心を打っていた。



（THE ANSWER編集部）