韓国女子カーリング代表「5G」が2連勝した。

韓国は13日（日本時間）、コルティナカーリングオリンピック（五輪）スタジアムで行われたミラノ・コルティナ五輪女子カーリング第3戦で英国に9−3で勝利した。

第1戦で米国に4−8で敗れた韓国は第2戦でイタリアを7−2で勝利したのに続き、英国にも勝って2勝1敗とした。英国は2022年北京五輪女子カーリングの優勝国。

キム・ウンジ（スキップ）、キム・ミンジ（サード）、キム・スジ（セカンド）、ソル・イェウン（リード）、ソル・イェジ（フィフス）で構成された韓国は5人の名前とニックネームが全員「ジ」で終わるため「5G」と呼ばれる。ソル・イェウンのニックネームは「テジ（豚）」だ。

韓国は3−3の第6エンドに3得点して「ビッグエンド」となった。英国のスキップ、レベッカ・モリスンの最終ショットが韓国のストーンを1つしか処理できず、ハウス内に韓国のストーン2つが残った。スキップのキム・ウンジが最後のショットをして3点を獲得した。

韓国は第7エンドに1点スチールに成功し、第8エンドに2点を加えた。英国は第9エンドに負けを認めてコンシードし、握手を求めた。

韓国は15日午前3時5分にデンマークと第4戦を、午後10時5分日本と第5戦を行う。カーリングは10チームが1試合ずつするラウンドロビン方式の予選を経て、上位4チームが準決勝に進出する。最後の第7〜9戦に強豪スイス（1位）、スウェーデン（4位）、カナダ（2位）と対戦するだけに、序盤の6試合で5勝ほどするのが韓国の第一目標だ。

韓国は2018年平昌（ピョンチャン）大会で銀メダルを獲得した「チーム・キム」以来8年ぶりの五輪メダルに挑戦する。