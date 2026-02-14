2月12日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】焼き肉を楽しむキュートな笑顔SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「ひっっっっさしぶりにダーツしました」「行ったお店に たまたまあってね！ 昔ハマっとったけん せずにはおられんやった」「マイダーツ持っとったのに、どっかいったな〜笑 家のどこかにあるはず」とコメント。

続けて、「やっぱり感覚が 鈍って最初まさかの的に 当たらんやったっちゃけど…笑」「でも無事にBULLも狙えて ちょっとの時間しかしてないけど大満足」「久しぶりに『よっしゃー 』とか『うわーーーーっ』とか おっっっきーーい声で、はしゃいでしまいました」と綴り、ダーツを楽しむカメラ目線SHOTを公開。

また、「久しぶりに焼肉も食べて やっぱり自分で作るご飯より 人が作った(外食も)ご飯の方がおいしいし 食べたい気持ちになるなって思いました」「ご飯は自分で食べるより人に作る方が好きかな」「そして初めて水光カラコンしてみた」「目キラキラ。どうかな」などと綴り、焼き肉を前に幸せそうなピースSHOTなども掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎるっ！」「構えがかっこいい」「一緒に食べたい」「楽しそう」「キラキラで可愛い」などの反響が集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより