「正直、居心地がいい」39歳男性、年収400万円。「お金が貯まりやすい」実家暮らし、現在の貯金額は？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都在住・39歳男性のエピソードを紹介します。
職業：ITエンジニア
在住：東京都荒川区
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：自分400万円
実家の間取り：マンション3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「出る予定はありません」、恋愛や結婚願望についても「ありません」と回答しています。
さらに「母は既に退職しており家事もほぼしてくれるので、正直に居心地が良いのもあります。子供は私しかいないので、将来の介護等を見据えてもわざわざ別々に住む理由はありません」と続けました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「苦労している事はあまりありませんが、強いて言えば職場の同僚や友達に正直には言いづらいところがあります」と言います。
「40手前にもなってまだ親と同居している事について自分的には負い目や恥ずかしさが多少なりともあるのかもしれません」と続けました。
お金に関する悩みでは「お金はたまりやすいので、悩みはほぼありません。親が亡くなった後も実家を相続しようと考えていますので、住む場所にも悩みはありません」と教えてくれました。
実家を出る予定はなく、住まいの相続も考えているという回答者。周囲の目が多少は気になるものの、金銭面でも生活面でも悩みはなく、実家暮らしに満足している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
