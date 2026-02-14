MBS清水麻椰アナのサイン本お渡し会、東京での追加開催決定 大阪はチケット発売直後完売
MBS・TBS系全国ネット『サタプラ』（毎週土曜 前：7：30〜）の人気コーナー「ひたすら試してランキング」をテーマにした公式MOOK『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』の発売に伴う、MBS・清水麻椰アナウンサーのサイン本お渡し会が大阪に引き続き東京でも開催されることが決まった
【画像】清水麻椰アナが大きく登場！公式MOOKの表紙
「ひたすら試してランキング」は、清水アナが、『サタプラ』独自の方法で毎回1つのテーマに沿った商品を長時間かけて徹底調査するコーナー。2020年7月の開始以来260回を超える放送を重ねてきた中で、清水アナ自身が感じた、特に素晴らしかった商品を厳選して「ベスト・オブ・ベスト」を掲載。コーナーに登場したプロの料理人が選ぶ逸品や、ロケ現場を密着取材、大変だった調査ベスト10のほか、手みやげ&プチギフトにおすすめの逸品など、読み物企画も充実している。
2月28日に大阪・ちゃやまちプラザステージ（毎日放送本社ビル 1階）で同コーナーを担当する清水麻椰アナのサイン本お渡し会を開催することになったが、チケット発売後すぐに完売。それを受けて、3月5日に東京の紀伊國屋書店新宿本店でサイン本お渡し会の追加開催を決めた。
チケットはきょう24日午前10時から販売開始。
■サイン本お渡し会開催概要
開催日時：2026年3月5日(木）午後6時30分〜
会場：紀伊國屋書店新宿本店9階イベントスペース
東京都新宿区新宿3-17-7
定員：200人まで
参加費：「対象書籍付き参加チケット」1490円（書籍『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』1320円＋イベント手数料170円）
