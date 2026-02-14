米海軍のジェラルド・フォード空母打撃群が米空軍のB52ストラトフォートレスと共同でマルチドメイン活動を行う様子＝2025年11月13日/Petty Officer 3rd Class Tajh Pay/US Navy

（CNN）米国防総省が空母「ジェラルド・R・フォード」を中核とする二つ目の空母打撃群を中東に派遣することが分かった。政権高官1人と事情に詳しい情報筋3人が明らかにした。トランプ米大統領はイラン政府との協議を継続する考えを示しているが、イランに対して圧力をかける動きとなる。

トランプ氏は13日、二つ目の空母打撃群を派遣するのは、外交合意に至ることができない場合に備えた措置だと説明した。

「合意に至らない場合に空母打撃群が必要になる」と述べ、外交が成功すれば艦艇は撤収すると付け加えた。

フォード打撃群は米国で最も先進的な空母打撃群で、トランプ氏の対ベネズエラ政策の一環で数カ月にわたってカリブ海に展開していた。米国はカリブ海で麻薬密輸船と疑われる船舶への攻撃を続け、ついにはベネズエラの首都カラカスでマドゥロ大統領の身柄を拘束した。

今後は中東で空母「エイブラハム・リンカーン」と合流し、イランに対する軍事行動の選択肢を広げる。今回の動きについては米紙ニューヨーク・タイムズが最初に報じた。

トランプ氏は11日、ホワイトハウスを訪問したイスラエルのネタニヤフ首相に対し、引き続きイランとの合意をめざす意向を伝えたばかりだった。

12日には、「来月1カ月で」イランとの合意をまとめたい考えを示した。

一方で、トランプ氏は新たな攻撃を命じる可能性も排除しておらず、イランの核・ミサイル施設に対する大規模航空攻撃を念頭に戦力増強を指示した。中東には「エイブラハム・リンカーン」以外にも複数の米国の艦艇が展開しており、トランプ氏の言う「艦隊」を構成している。

空母エイブラハム・リンカーンは先月インド洋に到着し、米国がイランを標的に作戦を実施した場合に支援しやすい位置に就いた。

数日後にはイラン南岸から約800キロ離れたアラビア海を航行中、イランのドローン（無人機）を撃墜した。